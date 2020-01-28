В Петербурге пропал актер из сериала «Молодежка»

В полицию Санкт-Петербурга с заявлением о пропаже обратился друг актера Евгения Романцова, который известен зрителям по съемкам в сериалах «Молодежка», «Ивановы-Ивановы».

Согласно показаниям заявителя, они с Романцовым приехали в Северную столицу из Москвы и предыдущей ночью отдыхали в развлекательных заведениях города. Около 3.30 он потерял актера из виду. В гостиницу Евгений также не возвращался.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Евгений Ромамнцов родился в 1993 году в Запорожье. В списке его последних работ также значатся — «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Вратарь галактики», «Бег».