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Служба внешней разведки РФ рассекретила архивные документы

, 19:34 Эфирная новость 48

Впервые названы имена сразу семи сотрудников особого резерва, то есть разведчиков-нелегалов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Federation Council of Russia, 5-tv.ru

Служба внешней разведки в преддверии столетнего юбилея рассекретила архивные документы. В ведомстве впервые называют имена сразу семи сотрудников особого резерва, то есть разведчиков-нелегалов. 

«Принято решение о рассекречивании имен еще семи сотрудников советской, российской разведки, работавших на нелегальных условиях. Я готов эти имена назвать, хотя более подробный рассказ – это не предмет сегодняшней встречи. Но мы о них постепенно будем рассказывать, шаг за шагом», – сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. 

В списке, по словам Сергея Нарышкина, люди выдающиеся – Герои России и Советского Союза. Некоторые из них уже ушли из жизни.

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