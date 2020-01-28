Отец, оставивший детей в «Шереметьево», просит не отдавать их матери

Отец, оставивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», сдался правоохранителям. Когда мужчина понял, что его разыскивают, он сам пришел в следственный отдел города Батайска Ростовской области. 41-летний Виктор Гаврилов дает признательные показания.

Его сыновья, мальчики 2011-го и 2014 года рождения, пока находятся в больнице в Москве. До конца недели их планируют перевезти домой в Хабаровский край. И теперь могут передать под опеку матери. Накануне она заявила, что бывший муж не позволял ей видеться с сыновьями и регулярно избивал их. Слова женщины сейчас проверяют правоохранительные органы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru. в минувшее воскресенье мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву, оставил двоих детей прямо в аэропорту с запиской, где попросил временно определить мальчиков в приют. Свой поступок он объяснил финансовыми сложностями. Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.