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Отец, оставивший детей в «Шереметьево», просит не отдавать их матери

, 14:40 Эфирная новость 114

Мальчики пока находятся в больнице в Москве. До конца недели их планируют перевезти домой в Хабаровский край.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Отец, оставивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», сдался правоохранителям. Когда мужчина понял, что его разыскивают, он сам пришел в следственный отдел города Батайска Ростовской области. 41-летний Виктор Гаврилов дает признательные показания.

Его сыновья, мальчики 2011-го и 2014 года рождения, пока находятся в больнице в Москве. До конца недели их планируют перевезти домой в Хабаровский край. И теперь могут передать под опеку матери. Накануне она заявила, что бывший муж не позволял ей видеться с сыновьями и регулярно избивал их. Слова женщины сейчас проверяют правоохранительные органы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru. в минувшее воскресенье мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву, оставил двоих детей прямо в аэропорту с запиской, где попросил временно определить мальчиков в приют. Свой поступок он объяснил финансовыми сложностями. Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

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