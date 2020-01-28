Режиссер Сергей Соловьев переведен из реанимации в обычную палату

Режиссер Сергей Соловьев переведен из реанимации в обычное отделение. Как стало известно 5-tv.ru, угрозы жизни известного кинематографиста нет. Медики оценивают его состояние, как средней тяжести.

Как сообщал 5-tv.ru, Сергея Соловьева положили в больницу 14 января. Его госпитализировали после того, как он пожаловался на боли. За прошедшую неделю кинодеятель уже оказывался в реанимации, но затем был возвращен в обычную палату.

Сергею Соловьеву 75 лет. За годы карьеры он снял множество популярных фильмов. Наиболее известные среди них: «Асса», «Три сестры» и «Дом под звездным небом». Известно, что кинематографист страдает диабетом.