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  4. «Кто позарится на мои кости!» — Виктория Боня высмеяла слухи о своей пропаже

«Кто позарится на мои кости!» — Виктория Боня высмеяла слухи о своей пропаже

, 15:15 | Мия Субботина 172

Звезда российского шоу-бизнеса появилась в Instagram своей подруги и отметила, что причина удаления ее аккаунта из соцсети не могла заключаться в том, что ее съели каннибалы.

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Фото, видео: Instagram @hofitgolanofficial, @victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня спустя несколько дней после своего таинственного исчезновения появилась в Instagram своей подруги Хофит Голан. Телеведущая опубликовала в сторис в соцсети ролик, на котором появилась Виктория.

«Я здесь! Все хорошо! Все супер! Меня потеряли, напридумывали историй, что меня там съели каннибалы! Кто позарится на мои кости» — пошутила теледива.

Знаменитость отметила, что причина удаления ее аккаунта из соцсети не могла заключаться в том, что ее съели каннибалы. Бывшая участница «Дома-2» пояснила, что просто решила отключаться от внешнего мира и скоро восстановит свой профиль в Instagram.

«Спасибо, что переживаете! <…> Я вас безумно люблю! У меня все хорошо», — резюмировала знаменитость.

Ранее в сети появилась информация, что Виктория Боня исчезла из соцсети Instagram после того, как уехала в экзотическое путешествие в Перу. Накануне звезда российского шоу-бизнеса интересовалась у подписчиков, как правильно готовиться к путешествию в джунгли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что психолог объяснила, почему Виктория Боня могла удалить аккаунт в Instagram.

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