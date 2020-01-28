Телеведущая Виктория Боня спустя несколько дней после своего таинственного исчезновения появилась в Instagram своей подруги Хофит Голан. Телеведущая опубликовала в сторис в соцсети ролик, на котором появилась Виктория.

«Я здесь! Все хорошо! Все супер! Меня потеряли, напридумывали историй, что меня там съели каннибалы! Кто позарится на мои кости» — пошутила теледива.

Знаменитость отметила, что причина удаления ее аккаунта из соцсети не могла заключаться в том, что ее съели каннибалы. Бывшая участница «Дома-2» пояснила, что просто решила отключаться от внешнего мира и скоро восстановит свой профиль в Instagram.

«Спасибо, что переживаете! <…> Я вас безумно люблю! У меня все хорошо», — резюмировала знаменитость.

Ранее в сети появилась информация, что Виктория Боня исчезла из соцсети Instagram после того, как уехала в экзотическое путешествие в Перу. Накануне звезда российского шоу-бизнеса интересовалась у подписчиков, как правильно готовиться к путешествию в джунгли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что психолог объяснила, почему Виктория Боня могла удалить аккаунт в Instagram.