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  4. Татуировку с персональным QR-кодом готовы сделать более 8% россиян

Татуировку с персональным QR-кодом готовы сделать более 8% россиян

, 17:05 | Светлана Шевченко 6

В опросе приняли участие почти десять тысяч респондентов из пятнадцати городов РФ.

Фото: igate.com.ua

Согласно результатам социологического исследования, проведенного ВКонтакте и маркетинговым агентством ResearchMe, зашифровать свою личную информацию в QR-код для активного пользования готовы 34% россиян, а примерно каждый 12-й — еще и сделать татуировку с уникальным шифром.

ВКонтакте

При этом 37% респондентов заявили, что внесли бы в него свои паспортные данные и группу крови. Также к личной информации, подходящей для зашифровки, опрошенные отнесли номер телефона (49%), ссылки на соцсети (47%) и электронную почту (39%).

По данным социологического опроса, 51% мужчин сканируют QR-коды для получения полезной информации. В свою очередь, 52% опрошенных женщин заявили, что перейдут по зашифрованной ссылке, если она содержит информацию об акции или скидке.

Как правило, россияне, пользующиеся QR-кодами, встречают их на чеках (61%) и упаковках товаров (51%). К самой технологии обращаются, в основном, для оплаты (44%). 32% респондентов использовали QR-технологии для перехода на страницы с конкретными товарами, а на третьем месте по популярности расположился сервис Чекбэк от ВКонтакте (29%), позволяющий вернуть часть денег за покупки в офлайн магазинах. Гораздо менее востребованными оказались те коды, что ведут в чаты или отправляют готовые текстовые сообщения (3%).

Что касается России в целом, то более 60% участников исследования готовы совершать покупки с использованием QR-технологий. Лидером в этом направлении стала Уфа (68%), второе и третье места достались Москве (67%) и Самаре (66%) соответственно. Более консервативными оказались жители Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска. В повседневной жизни QR-технологиями пользуется порядка 30% россиян, а две 66% респондентов сталкивались с ними более одного раза. Наименее активно зашифрованные ссылки сканировали жители Ставрополя (56%), в отличие от Уфы (78%).

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, к каким соцсетям и сайтам россияне получат бесплатный доступ.

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