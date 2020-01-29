Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал подтвердить полномочия российских депутатов в полном объеме. Об этом сообщил глава нашей делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, предложение ограничить российских парламентариев в правах было отклонено большинством голосов. Накануне с этой антироссийской идеей выступили делегаты от Литвы и Латвии. Наши депутаты намерены в ПАСЕ поднять вопрос об ответственности за переписывание истории в ряде Европейских стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ.