Умер второй пилот разбившегося в Алма-Ате самолета компании Bek Air

Скончался второй пилот самолета компании Bek Air, который рухнул в Казахстане в конце декабря.

Один из пилотов погиб при крушении, второго доставили в больницу и прооперировали –выписали его 21 января. Однако 28 января около 15:00 по московскому времени медикам поступило сообщение о том, что мужчине резко стало хуже.

«Скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые, однако, были безуспешны», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы управления здравоохранения Алма-Аты.

В последние дни пилот находился на амбулаторном лечении и наблюдался у кардиолога, хирурга, терапевта и психолога.

Самолет компании Bek Air рухнул 27 декабря во время вылета из аэропорта Алма-Аты — через несколько минут после взлета судно потеряло высоту, протаранил забор и врезался в расположенное рядом со взлетно-посадочной полосой здание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося в Алма-Ате самолета.