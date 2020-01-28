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Умер второй пилот разбившегося в Алма-Ате самолета компании Bek Air

, 19:59 | Анастасия Игонина 33

Мужчину неделю назад выписал из больницы.

Фото: www.globallookpress.com / Ren Jun

Скончался второй пилот самолета компании Bek Air, который рухнул в Казахстане в конце декабря. 

Один из пилотов погиб при крушении, второго доставили в больницу и прооперировали –выписали его 21 января. Однако 28 января около 15:00 по московскому времени медикам поступило сообщение о том, что мужчине резко стало хуже.

«Скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые, однако, были безуспешны», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы управления здравоохранения Алма-Аты.

В последние дни пилот находился на амбулаторном лечении и наблюдался у кардиолога, хирурга, терапевта и психолога.

Самолет компании Bek Air рухнул 27 декабря во время вылета из аэропорта Алма-Аты — через несколько минут после взлета судно потеряло высоту, протаранил забор и врезался в расположенное рядом со взлетно-посадочной полосой здание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося в Алма-Ате самолета.

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