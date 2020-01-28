«Какая мерзость!»—Отиева о поведении журналистов, посеявших слухи о ее алкоголизме

Уже несколько дней поклонники эстрадной и джазовой певицы Ирины Отиевой обсуждают ее состояние. После того, как в эфир вышла программа, якобы раскрывающая причины, по которым звезда исчезла с экранов в конце 90-х, фанаты всерьез обеспокоились ее здоровьем.

В эфире передачи на федеральном канале знакомые артистки признались, что хотят помочь 61-летней исполнительнице. По их словам, Отиева разочаровалась в жизни, впала в депрессию и страдает от проблем с алкоголизмом, пишет ФАН. Чтобы проверить, как себя чувствует певица сейчас и чем она занимается, к ней в квартиру приехали журналисты и записали интервью.

В программу вошли некоторые, особо любопытны кадры, на которых Отиева делится переживаниями. С грустью в голосе она рассказывает о том, что ее забыли коллеги по цеху. Даже на юбилей никто не пришел, хотя она рассылала приглашения. Теперь знаменитость вынуждена жить не на гонорары, как прежде, а на скромную пенсию. Поскольку звезда делится грустными подробностями своей жизни, она выглядит расстроенной, некоторые поклонники ее даже не узнали.

Беспокойство фанатов, возникшее на фоне рассказов знакомых Отиевой, усилила ее мать.

«Она нездорова, в депрессии. Купила себе место на кладбище», — рассказала женщина корреспондентам.

Услышав такие ужасающие подробности из жизни артистки, ее поклонники пришли в ужас. Однако исполнительница поспешила успокоить. На своей странице в Instagram она объяснила, что депрессию, о которой идет речь в программе, она пережила десять лет назад, а провокационное интервью с ней самой было записано на скрытую камеру.

«Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на скрытую камеру. В этот момент к моей мамочке, ребенку войны, являются два других человека и в подъезде берут у нее интервью. Якобы с моего позволения.<…> Какая мерзость подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства только потому, что этот человек великодушен», — возмутилась звезда.

В комментариях подписчики поддержали артистку, отметив, что никогда бы не поверили в слухи о том, что она спилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты отчитали актрису Наталью Андрейченко за «исчезновение».