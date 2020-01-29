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  4. В сети оценили реакцию Кейт Миддлтон на поднятую ветром юбку

В сети оценили реакцию Кейт Миддлтон на поднятую ветром юбку

, 8:31 | Валентин Черников 867

Юбка герцогини Кембриджской взметнулась вверх под порывом ветра во время ее официального визита в больницу.

Фото: www.globallookpress.com /Paul Marriott via www.imago-imag

Юбка Кейт Миддлтон приподнялась во время ее официального визита. Об этом сообщает Daily Mail. 38-летняя герцогиня Кембриджская появилась в одной из лондонских больниц. Для рабочей встречи она выбрала серый твидовый костюм от Dolce & Gabbana. Он состоял из жакета и расклешенной короткой юбки.

Кейт не учла погодные условия и допустила конфуз: при выходе из автомобиля ветер поднял нижнюю часть костюма. Герцогиня едва удержала ее руками. Миддлтон спасли черные колготки. Без них лондонцы могли бы увидеть ее нижнее белье.

Герцогиня отреагировала на произошедшее улыбкой, чем заслужила многочисленные похвалы пользователей сети за самообладание. Многие также отметили, что несмотря на подобные казусы, супруга принца Уильяма остается одной из самых элегантных британок.

За неделю до этого, 20 января, герцоги Кембриджские совершили свой первый в этом году официальный прием по случаю старта Британско-африканского инвестиционного саммита. Он же стал первым официальным появлением представителей британской королевской семьи после скандала с Меган Маркл и принцем Гарри.

Ранее 5-tv.ru опубликовал прогноз таролога, согласно которому принц Уильям и Кейт Миддлтон вот-вот заведут романы на стороне.

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