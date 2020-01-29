В сети оценили реакцию Кейт Миддлтон на поднятую ветром юбку

Юбка Кейт Миддлтон приподнялась во время ее официального визита. Об этом сообщает Daily Mail. 38-летняя герцогиня Кембриджская появилась в одной из лондонских больниц. Для рабочей встречи она выбрала серый твидовый костюм от Dolce & Gabbana. Он состоял из жакета и расклешенной короткой юбки.

Kate has arrived at @EvelinaLondon in Lambeth (I’ve spent a lot of time here and can tell you first hand what a wonderful children’s hospital it is). She is presented with a posy by Anna-Victoria, nine, a patient here who has Achondroplasia. pic.twitter.com/SHB4oOxwXb — Rebecca English (@RE_DailyMail) 28 января 2020 г.

Кейт не учла погодные условия и допустила конфуз: при выходе из автомобиля ветер поднял нижнюю часть костюма. Герцогиня едва удержала ее руками. Миддлтон спасли черные колготки. Без них лондонцы могли бы увидеть ее нижнее белье.

Герцогиня отреагировала на произошедшее улыбкой, чем заслужила многочисленные похвалы пользователей сети за самообладание. Многие также отметили, что несмотря на подобные казусы, супруга принца Уильяма остается одной из самых элегантных британок.

За неделю до этого, 20 января, герцоги Кембриджские совершили свой первый в этом году официальный прием по случаю старта Британско-африканского инвестиционного саммита. Он же стал первым официальным появлением представителей британской королевской семьи после скандала с Меган Маркл и принцем Гарри.

Ранее 5-tv.ru опубликовал прогноз таролога, согласно которому принц Уильям и Кейт Миддлтон вот-вот заведут романы на стороне.