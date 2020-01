В сети оценили реакцию Кейт Миддлтон на поднятую ветром юбку

Юбка Кейт Миддлтон приподнялась во время ее официального визита. Об этом сообщает Daily Mail. 38-летняя герцогиня Кембриджская появилась в одной из лондонских больниц. Для рабочей встречи она выбрала серый твидовый костюм от Dolce & Gabbana. Он состоял из жакета и расклешенной короткой юбки.

Kate has arrived at @EvelinaLondon in Lambeth (I’ve spent a lot of time here and can tell you first hand what a wonderful children’s hospital it is). She is presented with a posy by Anna-Victoria, nine, a patient here who has Achondroplasia. pic.twitter.com/SHB4oOxwXb