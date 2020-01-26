Таролог: Принц Уильям и Кейт Миддлтон вот-вот заведут интрижки на стороне

В идиллической семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон зреет кризис, который к лету может вылиться в грандиозный скандал. Как предсказывает таролог Наталья Копнева, давление от постоянной необходимости жить по правилам и контролировать каждый свой шаг толкнет герцога и герцогиню Кембриджских на измены, которые могут стать достоянием общественности.

«Карты показывают, что Кейт буквально заставляет себя жить по правилам: гасит в себе недовольство и страдает от этого. Но ничто человеческое ей не чуждо. В марте, видимо, чтобы хоть как-то развлечься, она заведет интрижку. Легкий флирт может перерасти в отношения, и летом пикантная история скорее всего вылезет на поверхность в СМИ», — цитируют гадалку Дни.ру.

Однако здравый смысл в конце концов победит и герцогиня Кембриджская вернется в семью, отложив роман на потом и прекратив любое общение с другим мужчиной. Но этот роман «поможет ей перезагрузиться».

Зато во все тяжкие, по словам Натальи Копневой, пустится Уильям, который, в отличие от рассудительной супруги, сдерживать себя ни в чем не станет. Таролог даже видит вероятность, что дама, с которой завяжутся серьезные отношения у принца, забеременеет. Но, по мнению прорицательницы, до развода дело не дойдет — умная Кейт Миддлтон отпустит мужа из-под контроля, но лишь на некоторое время и потому, что сама будет ощущать некоторую вину. А еще через год герцогиня Кембриджская родит четвертого ребенка.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, буквально неделю назад Кейт Миддлтон заявила во время благотворительного мероприятия, что прибавление в семействе герцогов Кембриджских не планируется, поскольку Уильям больше не хочет детей.