Кейт Миддлтон не удержала мини-юбку под сильными порывами ветра

Кейт Миддлтон посетила 28 января мастерскую Национальной портретной галереи в детской больнице в Лондоне. Однако погода преподнесла герцогине Кембриджской неприятный сюрприз: сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку, сообщает Daily Mail.

Для своего рабочего визита 38-летняя супруга принца Уильяма выбрала твидовый костюм от Dolce & Gabbana, состоящий из жакета и расклешенной короткой юбки. Королевская особа не учла погодных условий и с ней случился конфуз. На опубликованных кадрах видно, как герцогиня Кембриджская выходит из машины, и сильный порыв поднимает короткую юбку.

Кейт не растерялась и лишь рассмеялась на это, ловко подхватив подол наряда. Монаршая особа не обратила внимания на неловкую ситуацию. У входа в больницу маленькая девочка встретила супругу принца Уильяма с букетом цветов. Присев перед малышкой на корточки, герцогиня Кембриджская с радостью приняла подарок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему принц Уильям и Кейт Миддлтон вот-вот заведут интрижки на стороне.