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В сети опубликовано видео, как Владимир Зеленский набивает рот монетами

, 2:36 | Анастасия Игонина 27

Украинский экс-министр Владимир Омелян отыскал архивные кадры с участием бывшего комика в телевизионной игре.

Фото: www.globallookpress.com /Pavlo Gonchar

Бывший глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян напомнил гражданам Незалежной о креативном поведении нынешнего президента в то время, когда он был комиком. Чиновник поделился роликом, на котором видно, как Зеленский набивает рот деньгами.

Политик опубликовал на своей странице в Facebook фрагмент шоу «Форт Буаяр» — украинском аналоге «Форта Боярд». Передача была в эфире в 2004 году. В кадре показывается финал игры — участникам команды было необходимо за короткое время унести из большой клетки максимальное количество золотых монет. Ради этого Зеленский принялся прятать золото за щеки.

И сам Омелян, и большинство пользователей, прокомментировавших пост, отметили, что в некотором смысле показанное в кадре схоже с текущим политическим курсом украинского лидера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Украины назвал СССР виновником Второй мировой войны.

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