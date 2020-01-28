Автовладельцев предлагают штрафовать за скрутку пробега у подержанных авто

За скрученный пробег на автомобилях мошенников надо штрафовать, а лучше сажать — такую инициативу рассмотрят в Госдуме. Показания одометра один из определяющих факторов при покупке машины — сразу ясно это бодрый железный конь, или «заезженная» кляча.

Выявить обман в принципе несложно, данные о километраже, кроме бортового компьютера авто, с которым обычно манипулируют, есть и в отдельных блоках — системе ABS, коробке передач, и даже в умных колесах, которые сами подсчитывают, сколько пробежали.

Но и на авторынке множество «умельцев», которые знают, как обмануть любые приборы. И за определенную сумму помогают продать подержанную машину подороже.

«Вот скажу честно. Если человек в автобизнесе не вращается так много лет, то он никогда не определит — скручен пробег или нет. Почему? Потому что есть профессионалы, которые скручивают так, что даже в автотеке он будет фигурировать как оригинальный, натуральный пробег, но при этом он будет скрученный», — рассказал бывший сотрудник дилерского центра Евгений Сигидин.

Именно на тех, для кого скручивание пробега — источник дохода, и направлен новый законопроект. Его авторы считают: если наказать сотню-другую фирм, которые открыто рекламируют себя в интернете, этот грязный бизнес перестанет быть массовым. Осталось понять, как доказать преступный умысел.