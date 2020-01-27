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«Скручивание» пробега на автомобиле может закончиться уголовным делом

, 17:33 Эфирная новость 36

Инициативу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» в феврале рассмотрят в Госдуме.

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Фото, видео: ТАСС/Геодакян Артем, 5-tv.ru

Любителей «скручивать» пробег на машинах нужно наказывать рублем и даже тюремными сроками. С такой инициативой выступили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Там предлагают за уменьшение пройденного километража штраф до миллиона рублей, а в особых случаях и уголовную ответственность.

В первую очередь наказывать будут фирмы, которые предлагают сомнительные услуги, а вот поймать нечистых на руку автовладельцев, говорят эксперты, будет сложнее. Согласно статистике, как минимум 10 процентов машин в России имеют «скрученные» пробеги, а это грозит владельцам дорогостоящим ремонтом.

Инициативу уже в феврале рассмотрят в Госдуме.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, «красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг.

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