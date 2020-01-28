Обвиняемый в стрельбе на фабрике «Меньшевик» признан невиновным

Присяжные признали экс-владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова невиновным по делу об убийстве охранника. Об этом сообщает РИА Новости. Мужчина признан невиновным по всем эпизодам и был освобожден из-под стражи в зале суда.