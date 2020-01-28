Присяжные признали экс-владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова невиновным по делу об убийстве охранника. Об этом сообщает РИА Новости. Мужчина признан невиновным по всем эпизодам и был освобожден из-под стражи в зале суда.
Обвиняемый в стрельбе на фабрике «Меньшевик» признан невиновным
Сегодня, 23:02 | Алиса Маркова Происшествия Срочная новость 26
Присяжные признали предпринимателя Илью Аверьянова невиновным. Мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда.
Фото: Известия / Алексей Майшев
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