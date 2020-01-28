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Обвиняемый в стрельбе на фабрике «Меньшевик» признан невиновным

, 23:02 | Алиса Маркова Срочная новость 26

Присяжные признали предпринимателя Илью Аверьянова невиновным. Мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Присяжные признали экс-владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова невиновным по делу об убийстве охранника. Об этом сообщает РИА Новости. Мужчина признан невиновным по всем эпизодам и был освобожден из-под стражи в зале суда.

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