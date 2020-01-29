Прячьте мужей! Женщины каких знаков зодиака питают слабость к женатым?

Астрологи назвали три знака зодиака, представительниц которых лучше не знакомить со своими мужьями. Эти женщины интересуются несвободными мужчинами куда больше, чем холостыми.

Овны

Стихия Овнов — огонь. Это страстные и эмоциональные женщины, которые испытывают удовольствие, достигая сложной цели. Поэтому даже мужчина, который просто так не вызвал бы у нее никакой симпатии, с кольцом на пальце становится желанным объектом. Достигнув цели, женщины-Овны быстро теряют интерес, поэтому такие романы длятся недолго.

Раки

Несмотря на то, что Раки давно завоевали славу трепетного и домашнего знака, его представительницы не против романа с несвободными мужчинами. Дело в том, что эти женщины склонны сравнивать свои и чужие отношения — и, как правило, бывают необъективны. Свой избранник им кажется полным несовершенств, а муж подруги — идеальным. При этом, хорошо зная спутницу своего нового избранника, женщина-Рак считает ее несоответствующей супругу, и стремится исправить несправедливость.

Скорпионы

Эти дамы вполне оправдывают свой ядовитый задиакальный символ. Их интересует не столько завоевание женатого мужчины, сколько последствия становления любовницей и возможного последующего его развода. Впрочем, этот случай можно назвать палкой о двух концах — нередко дамы-Скорпионы без оглядки влюбляются в тех, кого уводят из семьи, пишет издание Sozh.info

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