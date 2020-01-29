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В Петербурге накрыли сеть фиктивных брокерских контор

, 4:48 Эфирная новость 13

Ущерб от действий мошенников превысил 21 миллион рублей.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

В Петербурге накрыли сеть фиктивных брокерских контор. Злоумышленники предлагали людям инвестировать в якобы успешные стартапы и франшизы. Прикрывались именем крупной международной компании, а на деле деньги клиентов вообще никуда не вкладывали. У лжеброкеров не было ни лицензии, на других документов. Разумеется, ни один инвестор прибыли так не получил. Ущерб от действий мошенников превысил 21 миллион рублей.

«Через некоторое время после того как граждане вносили денежные средства на электронные кошельки, им сообщалось, что сделки оказались убыточными и денежные средства вернуть невозможно. Факт того, что внесенные деньги в операциях на электронном валютном рынке не участвовали, скрывался», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранители установили организаторов нелегального бизнеса и активных участников группы, которые притворялись менеджерами, бухгалтерами, профессиональными игроками на валютном рынке. Отправной точкой расследования мог стать трагический инцидент в одной из фирм. Летом прошлого года обманутый клиент ворвался в офис с топором и напал на сотрудников компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что десять человек задержаны в Волгограде по подозрению в крупном мошенничестве.

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