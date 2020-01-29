В Дагестане медицинский пункт построили, а пациентов не позвали

Незаконно построенный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) нашли в отдаленном селе Дагестана. Здание, полностью готовое к приему пациентов, пустует уже четыре года.

ФАП полностью готов. Тут есть свет, вода, отопление, все необходимое - холодильник, мебель, и даже медицинское оборудование. А во дворе растут уже двухметровые сорняки. В кустах спряталась скамейка для пациентов, в зарослях ее не видно. У жителя села Магомедгаджи Гусейнова создалось впечатление, что фельдшерско-акушерский пункт власти построили только ради отчета.

Между тем, пациенты вынуждены добираться до ближайшей поликлиники по нескольку километров. Рискуя здоровьем и жизнью родных и детей.

Почему долгожданное открытие медпункта так и не состоялось — выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что отец устроил скандал в травмпункте, отказавшемся принять ребенка.