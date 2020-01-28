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Отец устроил скандал в травмпункте, отказавшемся принять ребенка

, 4:14 | Светлана Александрова 27

На опубликованной в соцсетях записи видно, как врач ссылаясь на то, что медучреждение оказывает помощь только взрослым, советует вызвать скорую.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; Вконтакте / Артём Деловой

Отец десятилетней девочки устроил скандал в травматологическом пункте рязанской больницы № 11. На видео, которое мужчина выложил в соцсети, врач отказывается принять подвернувшую ногу школьницу, ссылаясь на то, что медучреждение оказывает помощь только взрослым пациентам, и советует отправиться в другой травмпункт, адрес которого указан в объявлении на дверях кабинета. На заявление отца, что ребенок не может ходить, а машины у него нет, доктор советует вызвать скорую.

Обсуждаемый в интернете инцидент уже прокомментировала пресс-служба Минздрава Рязанской области.

«Травмпункты в городской поликлинике № 2 и городской клинической больнице № 11 предназначены для оказания круглосуточной медпомощи взрослому населению. Медпомощь детям там может быть оказана только в случаях, угрожающих здоровью и жизни ребенка. При кровотечениях, открытых ранах, подозрении на черепно-мозговую травму и так далее», — цитирует представителя министерства местный новостной интернет-портал YA62.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жалобе внучки 94-летней участницы Великой Отечественной войны на врачей Курской городской клинической больницы, которые держали пенсионерку с разрывом кисты в коридоре и отказывали в экстренной помощи.

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