Солдаты в ФРГ тренируются на автомобилях вместо боевых машин пехоты

Германские военнослужащие вынуждены понарошку отрабатывать навыки на обычных автомобилях вместо стоящих на вооружении боевых машин пехоты (БМП) Puma. Такая ситуация сложилась из-за того, что лишь 19,1% БМП готовы к эксплуатации, пишет газета Bild со ссылкой на секретные документы Бундесвера, оказавшиеся в ее распоряжении.

Так, солдат, например, учат залезать в БМП и вылезать из него, только для этого используется обычный автомобиль.

Puma производится с 2009 года, а на вооружение армии ФРГ была поставлена в 2015 году. С тех пор этот тип БМП стал настоящей головной болью для командования, которое жалуется на нехватку запчастей, необходимость их модернизации, а также долгий и сложный ремонт этих транспортных средств. Тем не менее, всего было заказано 350 БМП такого типа.

Как передавал 5-tv.ru, в августе немецкий спецназ бросили на борьбу с сорняками.