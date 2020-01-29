В Москве прощаются с протоиереем Всеволодом Чаплиным

Прощание с протоиереем Всеволодом Чаплиным проходит в московском храме Федора Студита у Никитских ворот. Как передают очевидцы, церковное помещение не вместило в себя толпу горожан.

Небольшой храм, где Чаплин руководил приходом, с утра переполнен людьми с траурными венками и цветами. В их числе помимо мирян и священников чиновники, политики, общественники, представители СМИ.

С 2009 по 2015 годы протоиерей занимал пост председателя синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского Патриархата, с 2009 по 2017 годы оставался членом Общественной палаты РФ. За это время Чаплин стал одним из виднейших представителей РПЦ.

Священнослужитель скоропостижно скончался 26 января на 52-м году. Ему стало плохо, когда он сидел на скамейке возле храма после службы. Прибывшие на место медики не смогли спасти настоятеля.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна причина смерти Всеволода Чаплина.