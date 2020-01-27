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Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина

, 14:48 | Светлана Шевченко Срочная новость 234

Священнослужитель скончался накануне на 52-м году жизни в Москве.

Фото: ТАСС/Бедняков Павел

Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина. По информации 5-tv.ru, медики после проведенного вскрытия установили, что священнослужитель скончался от инфаркта — острая сердечная недостаточность на фоне сопутствующих заболеваний.

Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно умер накануне на 52-м году жизни в Москве. Как сообщал ранее 5-tv.ru, ему стало плохо, когда он сидел на лавочке возле храма Феодора Студита у Никитских ворот, после чего потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли спасти священнослужителя, несмотря на реанимационные мероприятия.

Всеволод Анатольевич Чаплин — священник Русской православной церкви, протоиерей. Являлся Председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата с 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года, а также членом Общественной палаты Российской Федерации с 24 сентября 2009 года по 17 июня 2017 года.

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