Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина. По информации 5-tv.ru, медики после проведенного вскрытия установили, что священнослужитель скончался от инфаркта — острая сердечная недостаточность на фоне сопутствующих заболеваний.

Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно умер накануне на 52-м году жизни в Москве. Как сообщал ранее 5-tv.ru, ему стало плохо, когда он сидел на лавочке возле храма Феодора Студита у Никитских ворот, после чего потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли спасти священнослужителя, несмотря на реанимационные мероприятия.

Всеволод Анатольевич Чаплин — священник Русской православной церкви, протоиерей. Являлся Председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата с 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года, а также членом Общественной палаты Российской Федерации с 24 сентября 2009 года по 17 июня 2017 года.