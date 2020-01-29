ФСБ сообщила о блокировке почтового сервиса Protonmail из-за лжеминирований

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о блокировке почтового сервиса Protonmail.com из-за рассылки сообщений о лжеминировании судов и социальных объектов на территории России. В спецслужбе отметили, что доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса (Швейцария — Прим.ред.) был ограничен 29 января по представлению Генпрокуратуры совместно с Роскомнадзором.

Отмечается, что после блокировки 23 января почтового сервиса Startmail.com (Нидерланды — Прим.ред.), злоумышленники стали активно использовать для рассылок в январе 2020 года швейцарский ресурс.

В ФСБ отметили, что ограничение доступа к Protonmail.com направлено на обеспечение защиты «российского сегмента интернета от распространения под видом достоверных сообщений не соответствующей деятельности общественно значимой информации».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор заблокировал сервис, откуда шли массовые сообщения о «минировании».