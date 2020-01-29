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Участник «Армянской сборной» КВН впал в глубокую кому

, 16:19 | Игорь Рязов 48

Овику Григоряну требуется дорогостоящая операция. Члены команды объявили сбор средств.

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Фото, видео: Instagram @armyanskaya_sbornaya

Юморист Овик Григорян из «Армянской сборной» КВН впал в глубокую кому. Об этом сообщается на странице команды в Instagram.

«В нашей команде наступили трудные времена. Наш друг, наш брат — Овик Григорян — находится в тяжелом состоянии», — сказано в начале поста.

Участники «Армянской сборной» сообщили, что 8 января у Овика случился инсульт. 21 января его выписали из больницы, поскольку юморист чувствовал себя хорошо. Спустя два дня Григоряна экстренно госпитализировали с диагнозом аневризма.

«Сейчас Овик в глубокой коме. Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозгу оперировать пока нельзя. Но как только ему станет чуть лучше, можно будет делать операцию — и здесь нам понадобится ваша помощь», — отметили коллеги юмориста.

Instagram @armyanskaya_sbornaya

По их словам, на операцию требуется полтора миллиона рублей. Они объявили сбор средств, опубликовав реквизиты для перевода денег в Instagram. В следующем сообщении сказано, что за сутки удалось собрать почти миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в кому впал басист Мэрилина Мэнсона. Перед этим музыкант попал в велосипедную аварию.

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