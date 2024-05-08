Энергетики восстановили электроснабжение в Воронежской области после непогоды

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 21 0

Специалисты выполняют индивидуальные заявки абонентов.

Энергетики восстановили электроснабжение в Воронежской области после непогоды

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Тема:
Погода

Энергетики «Воронежэнерго» устранили технологические нарушения на всех энергообъектах в основной сети 6-110 киловольт, сообщает ПАО «Россети Центр».

Сеть снабжает предприятия, жилые комплексы и населенные пункты. На данный момент специалисты выполняют индивидуальные заявки потребителей — преимущественно отдельных домохозяйств. Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.

В восстановительных работах принимают участие 112 бригад. Всего задействовано 338 человек и 161 единица спецтехники. Специалисты работают круглосуточно. Уже устранены 214 обрывов проводов линий электропередачи и убрано 413 упавших после урагана деревьев.

Энергетики просят жителей быть очень внимательными и осторожными. При обнаружении оборванного провода, нужно не подходить к нему, а обратиться в энергокомпанию или МЧС. Заявки в случаи нарушения электроснабжения можно оставить через интерактивные сервисы компании.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что более 35 тысяч человек остались без света после урагана в Воронежской области.

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Энергетики восстановили электроснабжение в Воронежской области после непогоды

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