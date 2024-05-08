Эстония вслед за Финляндией обвинила Россию в причастности к сбоям в работе GPS

Финский политик прежде призвал закрыть доступ РФ к Калининграду по аналогичной причине.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России из-за якобы причастности страны к помехам сигнала GPS. Об этом сообщила пресс-служба эстонского ведомства.

«Сегодня, 8 мая, министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России из-за помех сигналу GPS», — говорится в сообщении.

В конце апреля самолет Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту. Как объяснял руководитель отдела авиакомпании по связям с общественностью Пяйвют Таллквист, это якобы произошло из-за помех GPS. В Эстонии заявляли, что сбои в работе обнаружили на восточном фланге НАТО, а СМИ писали о якобы вмешательстве российских средств радиоэлектронной борьбы.

На днях финский политик Мики Аалтола заявил о необходимости ограничить или вовсе закрыть доступ России к Калининграду из-за якобы помех в работе GPS. Утверждается, что Москва будто бы мешает Финляндии осуществлять авиаперелеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил об ответе на враждебность стран Прибалтики. Дипломат напомнила о введении ответных мер, которые негативно сказались на экономике этих республик.