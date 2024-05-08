«Я горжусь тобой»: мама умершего Красилова посетила его последний фильм

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 13 0

Мама умершего танцора Красилова посетила предпоказ его последнего фильма

«Я горжусь тобой»: мама умершего Красилова посетила его последний фильм

Фото: Савельева Саша / ТАСС

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Тема:
Умер артист Дмитрий Красилов

Киностудия имени Горькова организовала бесплатный просмотр фильма для жителей родного города Пухляша из Little Big.

Почетным гостем закрытого показа фильма «Как я встретил ее маму», с участием умершего танцора Дмитрия Красилова, стала его мама. Подробности мероприятия рассказала KP.RU.

Киностудия имени Горького бесплатно провела просмотр кинокартины для жителей родного города танцора Заринска в Алтайском крае. На мероприятие прилетел даже режиссер ленты Егор Сальников. Он рассказал, что сам еще ни разу не видел фильм вне рабочих стен и для него этот день особенный. Сальников предложил всем присутствующим почтить память Дмитрия и передал слово самому важному гостю мероприятия — маме Красилова Галине Бернардовне.

Женщина выразила благодарность организатором и киностудии имени Горького за организацию бесплатного показа для земляков звезды. Она отметила важность этого фильма для нее, ведь он был снят незадолго до смерти сына и стал памятным для их семьи.

«Сынуля, сегодня все аплодисменты принимаю я, но ты же знаешь, что это ты у меня молодец. И премьера фильма в твою честь. Все цветы и аплодисменты тебе. Я горжусь тобой! Сколько много сделано, но так мало прожито», — написала после показа мама Димы на своей странице в социальной Сети.

Дмитрий Красилов играет в картине одну из главных ролей. После выхода фильма в прокат, зрители смогут посмотреть юмористическую историю кавказской семьи. Сюжет наполнен большим количеством неожиданных поворотов, танцев и песен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло с «Пухляшом» Красиловым на последних в жизни съемках.

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