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Видео: Заботливый бобр тащит морковь своему семейству

, 20:24 | Василий Заика 21

Представителю отряда грызунов с овощами в зубах и лапах пришлось преодолеть немалое расстояние по территории зоопарка.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео, на котором заботливый бобр старается обеспечить провизией своих собратьев.

На кадрах видно, как представитель отряда грызунов, держа одну морковь в зубах, а вторую в лапах, неспешно и одновременно умилительно шагает по дорожке в зоопарке в направлении вольера с семейством.

Млекопитающее сосредоточенно идет вдоль строений и несет свой ценный груз, смешно виляя хвостом и шлепая задними лапами. Всю дорогу бобра сопровождают сотрудники зверинца, один из которых, по всей видимости, и зафиксировал поход животного за едой.

На месте назначения крупного грызуна ждали двое собратьев. О том, в каких пропорциях были поделены две морковки между тремя бобрами история умалчивает.

Ранее 5-tv.ru показал, как панда играла с елкой в Московском зоопарке и проиграла.

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