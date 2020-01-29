Видео: Заботливый бобр тащит морковь своему семейству

5-tv.ru публикует видео, на котором заботливый бобр старается обеспечить провизией своих собратьев.

На кадрах видно, как представитель отряда грызунов, держа одну морковь в зубах, а вторую в лапах, неспешно и одновременно умилительно шагает по дорожке в зоопарке в направлении вольера с семейством.

Млекопитающее сосредоточенно идет вдоль строений и несет свой ценный груз, смешно виляя хвостом и шлепая задними лапами. Всю дорогу бобра сопровождают сотрудники зверинца, один из которых, по всей видимости, и зафиксировал поход животного за едой.

На месте назначения крупного грызуна ждали двое собратьев. О том, в каких пропорциях были поделены две морковки между тремя бобрами история умалчивает.

Ранее 5-tv.ru показал, как панда играла с елкой в Московском зоопарке и проиграла.