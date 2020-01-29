  1. Пятый канал
  4. Секретный бункер на случай ядерной войны нашли на Урале

Секретный бункер на случай ядерной войны нашли на Урале

, 19:04 | Игорь Рязов 9

Объект обнаружили так называемые диггеры — исследователи подземных убежищ.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @forbidden_ural

Секретный советский бункер на случай ядерной войны нашли на Урале. Его точное местоположение не раскрывается, сообщает ГТРК «Южный Урал».

По информации телеканала, находка может находится в Екатеринбурге. Бункер отыскали так называемые диггеры — исследователи подземных убежищ. Внутри они сделали фотографии.

На снимках можно увидеть массивные герметичные двери со специальной защитой, командный пункт с телефонами, противогазы и стратегические запасы, агитационные плакаты и многое другое.

Судя по толстому слою пыли и состоянию деревянной мебели, в бункере уже давно никто не появлялся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростовской области нашли полностью сохранившийся фашистский бункер.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.39
-0.44 68.68
-0.55
Рокфеллеры по-жизни: ТОП-5 самых успешных в бизнесе знаков зодиака

Последние новости

19:04
Секретный бункер на случай ядерной войны нашли на Урале
18:55
Сезон ОРВИ и гриппа: Какие продукты помогут иммунитету?
18:54
Алена Бабенко примерила театральный образ беременной. Поклонникам понравилось!
18:45
Жительницу Красноярска заподозрили в убийстве трехлетнего сына
18:38
Космонавт-блогер Олег Артемьев презентовал в Москве свою фотокнигу
18:29
Подброшенные Голунову наркотики могли быть похищены при задержании наркоторговцев

Сейчас читают

Не запретный плод: муж Нюши позволяет певице читать его личные переписки
Отец Децла сомневается, что Тони его внук
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]