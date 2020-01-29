Секретный бункер на случай ядерной войны нашли на Урале

Секретный советский бункер на случай ядерной войны нашли на Урале. Его точное местоположение не раскрывается, сообщает ГТРК «Южный Урал».

По информации телеканала, находка может находится в Екатеринбурге. Бункер отыскали так называемые диггеры — исследователи подземных убежищ. Внутри они сделали фотографии.

На снимках можно увидеть массивные герметичные двери со специальной защитой, командный пункт с телефонами, противогазы и стратегические запасы, агитационные плакаты и многое другое.

Судя по толстому слою пыли и состоянию деревянной мебели, в бункере уже давно никто не появлялся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростовской области нашли полностью сохранившийся фашистский бункер.