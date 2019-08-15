Уникальную находку сделали ростовские поисковики. На месте боев за взятие немецкого оборонительного рубежа на берегу реки Миус, они обнаружили бункер фашистов.

Раскопки только начались, но уже найдены несколько артефактов времен войны. Это солдатский жетон, каска, бутылка вина, которая чудом уцелела, и офицерские часы. По предварительным оценкам, засыпан только вход в блиндаж, сам он полностью сохранился. Поисковики уверены — впереди ждут не менее интересные находки.

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В этом районе шли самые ожесточенные бои. Укрепления немецкие захватчики начали строить на берегу Миуса еще в 41-м году. А полностью прорвать оборону советской армии удалось лишь в 43-м.

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