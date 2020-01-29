Эрика Герцег приняла участие в новой фотосессии без нижнего белья

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег порадовала своих поклонников пикантным снимком в прозрачном боди. Провокационный кадр из новой фотосессии исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В кадре украинская певица предстала в прозрачном боди с вставками из черной ткани, которые прикрывают самые интимные места знаменитости. На фотографии также можно рассмотреть отсутствие белья у звезды.

Экс-солистка «ВИА Гры» Ольга Романовская не смогла пройти мимо «горячего» кадра коллеги.

«Фигурка — просто бомба», — прокомментировала бывшая участница женского коллектива.

Пользователи сети пришли в восторг от нового фото любимой артистки. Большинство поклонников оценили эротичный образ певицы.

«Ох! Эрика — это очень мощно!»;

«Бомбическая красотка»;

«Ты великолепна, Эрика», — написали фолловеры.

Ранее в сети появлялись слухи о романе продюсера Константина Меладзе с молодой солисткой «ВИА Гры». Журналисты писали, что певица якобы стала разлучницей семьи Веры Брежневой. Однако и Герцег, и Брежнева категорически отрицали сплетни. Также Эрика недавно заявила, что у нее есть любимый мужчина и это точно не Меладзе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эрика Герцег из «ВИА Гры» показала сногсшибательные изгибы своего тела в кружевном пеньюаре.