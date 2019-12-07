«Я загадала его на Новый год»: блондинка из «ВИА Гры» о любимом мужчине

Блондинка из нового состава «ВИА Гры» Эрика Герцег в интервью сайту KP.RU прокомментировала слухи о близких отношениях с продюсером коллектива — композитором Константином Меладзе.

31-летняя знаменитость рассказала, что давно мечтала встретить подходящего ей мужчину — для нее это было целая проблема. Пару лет назад Эрика Герцег загадала соответствующее желание на Новый год, и оно практически сразу, по ее словам, сбылось. А сплетни о якобы «служебном романе» заставляют певицу оправдываться.

Instagram @erikaherceg

«Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь — умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его, и мы счастливы вместе, а эти слухи отравляют нам жизнь. Я вынуждена все время оправдываться, что это сцена, что с продюсером у меня рабочие отношения…», — подчеркнула Эрика Герцег.

Солистка «ВИА Гры» отметила, что не хочет показывать своего мужчину общественности, в том числе и для того, чтобы положить конец разного рода пересудам. Эрика Герцег считает, что счастье любит тишину.

«Я не хочу никому показывать своего мужчину, я против этого. Ну блин, это мое, пусть это останется дома!» — заключила певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрика Герцег с коллегами по группе в кожаных юбках сразили фанатов.