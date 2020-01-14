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Эрика Герцег из «ВИА Гры» показала сногсшибательные изгибы своего тела в кружевном пеньюаре

, 18:54 | Ниса Мурзанаева Фото 39

31-летняя певица отдыхает в одном из самых роскошных отелей Дубая.

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Фото, видео: Instagram @erikaherceg

Солистка группы «ВИА Гра» 31-летняя Эрика Герцег проводит отпуск в ОАЭ. Отдыхать звезда решила в одном из самых роскошных отелей Дубая — Бурдж-эль-Араб — это гостиница в форме паруса, расположенная на искусственном острове. Певица поделилась соблазнительным снимком из апартаментов в Instagram.

Instagram @erikaherceg

На опубликованной фотографии знаменитость позирует в черном кружевном пеньюаре. Поп-дива запечатлена в кадре как бы прогуливающейся по раме огромного панорамного окна. Поклонники высоко оценили эротичное фото знаменитости и оставили под публикацией множество восхищенных комментариев.

«Какая же ты красивая! Куколка»

«Боже, какая куколка в роскоши!»

«Какая малышка! Хорошего отдыха тебе, солнце!» — написали фолловеры.

Эрику Герцег длительное время подозревают в романе с Константином Меладзе. Однако солистка «ВИА Гры» убежденно заявляет — ее и продюсера связывают исключительно рабочие отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участницы «ВИА Гры» восхитили поклонников нежным снимком со съемок клипа.

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