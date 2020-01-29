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Подброшенные Голунову наркотики могли быть похищены при задержании наркоторговцев

, 18:29 | Светлана Шевченко Срочная новость 23

В рамках возбужденного уголовного дела задержаны четыре бывших оперативника и экс-начальник антинаркотического отдела.

Подброшенные Ивану Голунову наркотики по предварительной информации могли быть похищены при задержании наркоторговцев. 

Как стало известно 5-tv.ru, полицейские предположительно занизили количество изъятого в ходе спецоперации. Это стало известно из показаний ранее осужденных за сбыт наркотических средств. Официально подтверждения этой информации пока нет.

В рамках возбужденного уголовного дела задержаны четыре бывших оперативника и экс-начальник антинаркотического отдела. Их подозревают сразу по трем уголовным статьям: «Хранение наркотиков», «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификация доказательств».

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Подброшенные Голунову наркотики могли быть похищены при задержании наркоторговцев

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