СК: полицейские подкинули Голунову наркотики, которые купили сами

Пятеро бывших полицейских задержаны в Москве по делу журналиста Ивана Голунова. Их подозревают сразу по трем уголовным статьям: «Хранение наркотиков», «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификация доказательств».

«В рамках так называемого „дела Голунова“ в Следственный комитет доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы. В настоящее время они допрашиваются следователями», — прокомментировала задержание руководитель отдела взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Сообщается, что на допросе — четверо бывших оперативников и экс-начальник антинаркотического отдела. По данным Следственного комитета, подложенные «потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, летом прошлого года Ивана Голунова подозревали в сбыте запрещенных веществ, его отправили под домашний арест. Но по результатам комплексных экспертиз все обвинения были сняты. Задержание журналиста признали незаконным.