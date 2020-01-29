В России планируют запретить распределение долгов по ЖКХ между жильцами

В Думе решили защитить россиян от недобросовестных соседей. В Жилищный кодекс хотят внести маленькую поправку. «Перераспределение задолженности за коммунальные услуги на общедомовые нужды между собственниками жилых помещений — не допускается».

То есть сейчас все наоборот и перекладывание долгов с больной головы на здоровую допускается? Повсеместно, объяснили эксперты. Должники есть буквально в каждом подъезде и до них не достучаться. Конечно, можно отключить свет воду, газ, судиться — но все это время коммунальщики не могут работать себе в убыток.

5-tv.ru

По данным Минстроя, собираемость платежей сейчас 96%, но оставшиеся накопили долгов за ЖКХ почти на триллион. Или если разложить на всех россиян, — по 5,5 тысячи рублей. И они не исчезнут с изменением закона. Что дальше разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ.