Гороскоп на 30 января: Луна в Стрельце предвещает романтические приключения

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 января, когда растущая Луна находится в знаке Стрельца, лучше всего провести время со своей второй половинкой, а, если вы ее до сих пор не нашли, открыть сердце для новых чувств.

♈ Овен

«Семь раз отмерь, один раз отрежь» — вот ваша мантра на сегодня, Овны. Чтобы добиться успехов в работе, лучше воздержаться от опрометчивых решений. Только рассудительность и умение взвесить все «за» и «против» смогут привести вас к желаемому. Однако в погоне за счастьем не забывайте о том, что в нем нуждаетесь не только вы. Проявите доброту и милосердие к окружающим. Вот увидите, они порадуют вас в ответ.

Космический совет: научитесь сначала думать, а потом делать.

♉ Телец

Вы потратили столько времени и сил, чтобы стать тем, кем вы являетесь сейчас. Неужели вы хотите опуститься на ступеньку ниже и утратить все то, чем владеете? Если нет, то не соглашайтесь строить романтические отношения с партнером, который ниже вас по уровню духовного развития. Любовь должна вас тянуть вверх, а не вниз. Цените себя и ищите человека, который вас заслуживает.

Космический совет: научитесь ценить себя и никогда не соглашайтесь на меньшее.

♊ Близнецы

Близнецы, вы знали о том, что наши мысли непосредственно влияют на нашу жизнь? Чем больше вы будете концентрироваться на проблемах и неудачах, тем чаще будете сталкиваться с ними в реальности. Чтобы забыть о том, что такое невезение, необходимо фиксироваться на положительных моментах и дарить окружающим позитив. Счастлив не тот, кому улыбается удача. Наоборот: удача улыбается тому, кто счастлив.

Космический совет: научитесь радоваться каждому дню.

♋ Рак

Раки, сегодня вас ждет множество мистических знаков и предзнаменований. Не удивляйтесь, если песня, которую вы случайно услышите по радио, будет описывать вашу жизнь, а разговор незнакомца по телефону будет будто бы намекать на то, что вам необходимо сделать. Вселенная посылает вам сигналы в надежде, что вы к ним прислушаетесь и начнете движение в нужном направлении.

Космический совет: обратите внимание на знаки судьбы.

♌ Лев

Львы, кажется вы забыли о законе бумеранга. Все, что вы отдаете, всегда возвращается к вам в десятикратном размере. Если вы хотите быть любимым, дарите заботу и нежность окружающим. На вашу жизнь никто не в силах повлиять, кроме вас самих. Если вы хотите встретить вторую половинку, постарайтесь присмотреться к окружающим. Может быть, кто-то уже давно борется за ваше внимание?

Космический совет: будьте добрее к окружающим.

♍ Дева

Пока вы думаете, другие делают. Девы, хватит терзать себя сомнениями и обдумывать каждое решение прежде, чем ответить «да» или «нет». Звезды советуют вам сегодня действовать спонтанно. Запомните, вы сможете покорить горы, если избавитесь от неуверенности в себе. Позвольте себе рискнуть и будете удивлены тому, что получится.

Космический совет: научитесь действовать необдуманно.

♎ Весы

Весы, сегодня Купидон выстрелит вам прямо в сердце. Не бойтесь, если кто-то не выходит из вашей головы. Воспринимайте это как знак к тому, что пришло время начать завоевывать вторую половинку. Пригласите ее в кафе или в кино и не отступайте, если она откажется. Сегодня звезды советуют быть настойчивее и не отказываться от намеченных целей.

Космический совет: окунитесь с головой в романтические отношения.

♏ Скорпион

Скорпионы, не стоит жалеть об упущенном времени. В ваших силах сделать так, чтобы впредь ни одну минуту не потерять даром. Если вы когда-то ошиблись, отнеситесь к этой ситуации как к ценному жизненному уроку. Если вы видите, что в последнее время стали чаще лениться, заведите ежедневник и отслеживайте в нем выполнение ежедневных дел.

Космический совет: начните трудиться и перестаньте жалеть об ошибках прошлого.

♐ Стрелец

Стрельцы, запомните: в мире нет двух абсолютно одинаковых людей. Не забывайте об этом, когда ссоритесь с любимым человеком. В отношениях главное, чтобы фундаментальная система убеждений и ценностей была одинакова. Все остальное — незначительно. Не придавайте такое значение различиям. Воспримите это как способ взглянуть на мир другими глазами.

Космический совет: примите любимого человека таким, какой он есть.

♑ Козерог

Ваш дом — это ваша крепость, Козерог. Нет уголка в мире, где вы себя чувствуете комфортнее, чем в своей квартире. Поэтому постарайтесь создать в ней уют: приберитесь, займитесь украшением комнат, купите свечи. Это позволит вам наслаждаться временем, проведенным вдали от забот, и чувствовать себя лучше.

Космический совет: украсьте свой дом и создайте в нем уют.

♒ Водолей

Водолеи, готовьтесь: сегодня все пойдет не по плану. Вы на время окажитесь в мире хаоса и безумия, однако постарайтесь не переживать. Вам необходимо абстрагироваться от всех проблем, заняться приятным делом, а лучше — отправиться в длительное путешествие. Ничего так хорошо не успокаивает нервы, как знакомство с новыми культурами и традициями.

Космический совет: отправляйтесь за границу за новыми впечатлениями.

♊ Рыбы

Рыбы, пришло время с головой окунуться в чувства. Если вам хочется кому признаться в любви, сделайте это. Дня лучше, чем сегодня, не будет. Звезды покровительствуют всем влюбленным, поэтому все, что вы сделаете сегодня, будет сопровождаться мощной положительной энергетикой. Не бойтесь открыться объекту своего обожания. Он ждет от вас первого шага.

Космический совет: не бойтесь своих чувств.

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