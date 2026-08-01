США и Израиль планируют удары по энергообъектам Ирана в первые выходные августа

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 47 0

Окончательное решение о сроках атак пока не принято, военные ждут приказа от Дональда Трампа.

США и Израиль готовятся к новой атаке на Иран в эти выходные

Фото: Reuters/Bartosz Fatek

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Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

CBS News: США и Израиль планируют удары по энергообъектам Ирана в эти выходные

США и Израиль планируют нанести масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Об этом сообщил телеканал CBS News. По данным СМИ, бомбардировки могут начаться уже в ближайшие выходные, однако окончательное решение пока не принято — президент США Дональд Трамп не отдавал соответствующего приказа.

Среди предполагаемых целей — нефтеперерабатывающие заводы и электростанции. План военного удара обсуждался на заседании кабинета Трампа в Кэмп-Дэвиде в пятницу. Сообщается, что некоторые помощники президента выступили против этой инициативы.

«Как сказал президент Трамп на сегодняшнем заседании кабинета министров, Соединенные Штаты победят, и при его правлении у Ирана не будет ядерного оружия», — заявила в интервью телеканалу пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что военное ведомство не будет комментировать цели до окончательного решения Трампа. Он отметил лишь, что вооруженные силы готовы «в любой момент выполнить указания президента».

Представитель Израиля в беседе с CBS News опроверг информацию о координации. Он подчеркнул, что ему неизвестно о решении возобновить полномасштабные военные операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия США столкнулась с острой нехваткой ракет для систем ПВО Patriot на фоне конфликта с Ираном. По данным экспертов, до эскалации на Ближнем Востоке на вооружении находилось более двух тысяч таких боеприпасов. Однако интенсивные боевые действия и необходимость защищать американские базы от обстрелов привели к перерасходу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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