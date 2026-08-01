«Шутим по-взрослому»: секреты общения с детьми от Алексея Чадова

Актер Алексей Чадов признался, что иногда шутит по-взрослому с детьми

Российский актер Алексей Чадов поделился секретами общения с детьми. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь», в котором он сыграл главную роль.

По его словам, в их семье ругани и гнева нет. Алексей уверен, что дети должны хулиганить, проказничать, шалить и делать все то, что когда-то делали взрослые в детстве.

«У нас нет скандалов, мы вообще не скандалим. Я иногда со стороны являюсь очевидцем каких-то вот таких сцен, когда родители, мамы скандалят, как-то гневно выражают свои эмоции с детьми. Для меня это, честно говоря, что-то странное. Я странно воспринимаю подобного рода отношение к детям», — поделился актер.

Чадов признался, что иногда все-таки бывает строг по отношению к детям, но старается не увлекаться этим. Он выстраивает с сыном доверительные отношения, основанные на совместных увлечениях и взаимоуважении.

«Федя у меня совсем взрослый: в 12 лет я с ним общаюсь в принципе, как с другом. У нас есть с ним увлечение рыбалка, и я с ним провожу время, как с товарищем, мы шутим иногда по-взрослому. Я вижу, как у него развивается юмор и все, что с этим связано», — отметил актер.

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