Матч третьего тура Российской премьер-лиги между футбольными клубами «Ростов» и ЦСКА, который должен был пройти на «Ростов Арене», перенесен в Москву. Такое решение было принято из-за повреждения стадиона. Об изменениях сообщили в пресс-службе РПЛ. Причиной названо стихийное бедствие.

«Изменена очередность проведения матчей между клубами „Ростов“ и ЦСКА в связи с повреждением инфраструктуры стадиона „Ростов Арена“, вызванным стихийным бедствием», — сказано в заявлении.

Представители лиги также отметили, что решение было принято по согласованию с президентом РПЛ Ашотом Хачатурянцем и в соответствии с приказом главы Российского футбольного союза Александра Дюкова. Встреча третьего тура состоится в Москве 8 августа, начало запланировано на 20:30. Ответная игра в рамках 18-го тура пройдет в Ростове-на-Дону, но точные дата и время будут объявлены позднее.

Выездной матч первого тура чемпионата России сезона-2026/27 между «Рубином» и «Краснодаром» завершился победой гостей со счетом 3:1. Встреча состоялась 26 июля. В составе «Краснодара» отличились Хуан Боселли, Никита Кривцов и Кристиан Алвес. Боселли открыл счет, а затем ассистировал Кривцову, который удвоил преимущество команды. Третий гол в ворота казанцев забил Алвес. Единственный мяч хозяев на счету Мирлинда Даку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что болельщики шведского «Гетеборга» устроили погром на таллинском стадионе «Лиллекюла» после матча квалификации Лиги конференций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Инцидент произошел вечером 30 июля во время ответной встречи квалификационного раунда. В основном времени матча соперники не выявили победителя, однако в дополнительное время сильнее оказался шведский клуб — 3:1.

Сразу после финального свистка фанаты гостей повредили трибуны и туалеты арены. Эстонский футбольный союз уже обратился в полицию по факту случившегося.

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