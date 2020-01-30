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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

, 8:07 Эфирная новость 25

Действия Израиля стали ответом на ракеты и шары со взрывчаткой, запущенные с территории анклава.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer; 5-tv.ru

Тема:
Арабо-израильский конфликт 423

Израильские ВВС нанесли серию ударов по военным целям движения ХАМАС в Секторе Газа. Это стало ответом на запуск ракеты с территории палестинской автономии. Как сообщили в Армии Обороны Израиля, атакованы были военные цели — склады с боеприпасами.

Тем временем, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме не утихают массовые беспорядки. Тысячи палестинцев жгут покрышки, американские флаги и вступают в стычки с израильской полицией. Для разгона толпы применили водометы и слезоточивый газ.

Волнения вызвала так называемая «сделка века», которую предложил президент США Дональд Трамп. Она была одобрена властями Израиля. А вот Палестина в корне не согласна: там возмущены тем, что Иерусалим, согласно плану, должен стать неделимой израильской столицей.

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