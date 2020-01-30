Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли серию ударов по военным целям движения ХАМАС в Секторе Газа. Это стало ответом на запуск ракеты с территории палестинской автономии. Как сообщили в Армии Обороны Израиля, атакованы были военные цели — склады с боеприпасами.

Тем временем, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме не утихают массовые беспорядки. Тысячи палестинцев жгут покрышки, американские флаги и вступают в стычки с израильской полицией. Для разгона толпы применили водометы и слезоточивый газ.

Волнения вызвала так называемая «сделка века», которую предложил президент США Дональд Трамп. Она была одобрена властями Израиля. А вот Палестина в корне не согласна: там возмущены тем, что Иерусалим, согласно плану, должен стать неделимой израильской столицей.