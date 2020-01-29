Ракету выпустили по Израилю с территории сектора Газа

Одну ракету выпустили с территории сектора Газа по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии на официальной странице в Twitter.

Отмечается, в районе кибуца (коммуны — Прим.ред.) Киссуфим у границы с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги «Цева Адом», предупреждающие о возможном ракетном или минометном обстреле. Местные жители в соцсетях сообщили, что за сиреной последовали взрывы.

О повреждениях и жертвах в результате ракетного удара пока информация не поступала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп представил общественности «сделку века», цель которой урегулировать палестино-израильский конфликт. Согласно предложению американского лидера, в обмен на помощь в создании государства и инвестиции Палестина должна отказаться от террора в отношении Израиля.