«Википедия» начала зачистку кадров освобождения Красной армией Освенцима

«Википедия» решила зачистить фотографии и кадры хроники освобождения Красной армией Освенцима. На портале уже составлен список исторических материалов, которые подлежат удалению.

Внимание на это обратили пользователи и возмутились: ведь «Википедия» позиционирует себя, как «свободная энциклопедия». И чем не угодили свидетельства подвига советских солдат американскому сайту — непонятно.

Сами же администраторы объясняют это тем, что фото и видео якобы защищены авторским правом, а значит могут быть опубликованы в свободном доступе не раньше 2041 года.

Но читатели не согласны: они настаивают, что, например, документальный фильм «Освенцим», который тоже удалили, является общественным достоянием.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «двойные стандарты» продемонстрировал Запад в день годовщины освобождения Освенцима.