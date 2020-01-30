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«Википедия» начала зачистку кадров освобождения Красной армией Освенцима

, 7:36 Эфирная новость 70

В «свободной» интернет-энциклопедии уже собран список исторических материалов, которые будут удалены.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilker Gurer; 5-tv.ru

«Википедия» решила зачистить фотографии и кадры хроники освобождения Красной армией Освенцима. На портале уже составлен список исторических материалов, которые подлежат удалению.

Внимание на это обратили пользователи и возмутились: ведь «Википедия» позиционирует себя, как «свободная энциклопедия». И чем не угодили свидетельства подвига советских солдат американскому сайту — непонятно.

Сами же администраторы объясняют это тем, что фото и видео якобы защищены авторским правом, а значит могут быть опубликованы в свободном доступе не раньше 2041 года.

Но читатели не согласны: они настаивают, что, например, документальный фильм «Освенцим», который тоже удалили, является общественным достоянием.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «двойные стандарты» продемонстрировал Запад в день годовщины освобождения Освенцима.

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