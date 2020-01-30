Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве товарного знака

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени и названия международного климатического движения школьников «Пятница во имя будущего» в качестве товарного знака. Как пояснила 17-летняя девушка в Instagram, данный шаг она предприняла в целях защиты экологического движения, название которого некоторые предприниматели нередко используют в коммерческих целях, не получив на то согласие.

«К сожалению, есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или лживо заявляют, что они „представляют“ меня, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ, деятелями искусства и так далее», — отметила Тунберг в подписи к своей фотографии в социальной сети.

В завершение своего поста активистка добавила, что сейчас вместе со своей семьей учреждает фонд, который ставит перед собой целью «поддержание экологической, климатической и социальной устойчивости, а также психического здоровья».

Instagram @gretathunberg

Грета Тунберг получила известность после выступления в ООН 24 сентября 2019 года. Шведка была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года, а также признана человеком года по версии журнала Time.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Греты Тунберг рассказал о ее тяжелой депрессии.