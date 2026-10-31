Российские беспилотники уничтожили морское судно с военной техникой ВСУ

По данным Минобороны, удар был нанесен в 37 километрах южнее Одессы.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы РФ продолжили удары беспилотниками по морским судам, перевозящим военные грузы, — в результате атаки в 37 километрах южнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший имущество для украинской армии, сообщили в канале в мессенджере МАКС Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что днем 31 октября Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения.
«В результате удара на переходе морем в 37 км южнее Одессы поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оператор «Молнии-2» из 506-го мотострелкового полка 27-й гвардейской дивизии группировки «Центр» уничтожил пункт управления дронами ВСУ на Днепропетровском направлении. Разведка выявила точку взлета FPV-дронов и блиндаж, откуда шло управление. После пуска «Молнии-2» украинская сторона применила РЭБ и перехватила видеосигнал — за 800 метров до цели оператор потерял картинку и продолжил вести беспилотник вслепую по заранее проложенному маршруту. Несмотря на это, дрон достиг цели и уничтожил пункт управления.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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