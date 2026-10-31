Собянин: москвичи завоевали медали на Международной олимпиаде по географии

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 24 0

Четыре одиннадцатиклассника столичных школ получили золото.

Собянин сообщил о победе московских школьников на олимпиаде

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Одиннадцатиклассники столичных школ получили четыре золотые медали на первой Международной молодежной олимпиаде по географии, а Сергей Дудин из Школы ЦПМ стал абсолютным победителем соревнования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По его словам, золото также завоевали Юлия Зайцева из школы № 1590 имени Героя Советского Союза В. В. Колесника, Михаил Перунов из школы «Летово» и Бекболат Тулигенов из Университетской гимназии МГУ. Всего в копилке сборной России — шесть медалей и первое место в командном зачете.

«Поздравляю ребят с такими результатами! Новых знаний и побед!» — написал Собянин.

За победу боролись 11 команд из стран БРИКС и других государств — среди участников были представители Туниса, Сербии и Индии. Российскую сборную представляли шесть человек, четверо из которых — школьники из Москвы. Соревнование организовали Министерство просвещения России и Русское географическое общество: для наших ребят оно стало частью подготовки к официальной олимпиаде по географии.

Ранее 5-tv.ru писал, что советник президента России по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская предложила ввести единые правила для школьных олимпиад, чтобы обеспечить полную прозрачность и чистоту их проведения. По ее словам, за основу можно взять порядок Всероссийской олимпиады школьников, для которой уже действует единое положение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Не все пойдет по плану: гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2026

Последние новости

0:01
Александр Петров продолжает проверять звезд на прочность
0:00
В столице Албании в полицейских полетели коктейли Молотова
23:42
«Алешки должны стать первым шагом»: Лантратова о будущих гуманитарных миссиях
23:30
Мемориал советским воинам в Нидерландах осквернили второй раз за год
23:13
Очередные протесты: саммит G20 завершился недовольными лозунгами людей
23:03
Российские беспилотники уничтожили морское судно с военной техникой ВСУ

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
Встреча Путина и Трампа в Китае: Рубио рассказал о разговоре с Лавровым
«Я не воспитатель в детском саду»: Якубович рассказал, что не понимает молодежь
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео