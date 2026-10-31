Собянин: москвичи завоевали медали на Международной олимпиаде по географии

Одиннадцатиклассники столичных школ получили четыре золотые медали на первой Международной молодежной олимпиаде по географии, а Сергей Дудин из Школы ЦПМ стал абсолютным победителем соревнования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По его словам, золото также завоевали Юлия Зайцева из школы № 1590 имени Героя Советского Союза В. В. Колесника, Михаил Перунов из школы «Летово» и Бекболат Тулигенов из Университетской гимназии МГУ. Всего в копилке сборной России — шесть медалей и первое место в командном зачете.

«Поздравляю ребят с такими результатами! Новых знаний и побед!» — написал Собянин.

За победу боролись 11 команд из стран БРИКС и других государств — среди участников были представители Туниса, Сербии и Индии. Российскую сборную представляли шесть человек, четверо из которых — школьники из Москвы. Соревнование организовали Министерство просвещения России и Русское географическое общество: для наших ребят оно стало частью подготовки к официальной олимпиаде по географии.

Ранее 5-tv.ru писал, что советник президента России по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская предложила ввести единые правила для школьных олимпиад, чтобы обеспечить полную прозрачность и чистоту их проведения. По ее словам, за основу можно взять порядок Всероссийской олимпиады школьников, для которой уже действует единое положение.

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