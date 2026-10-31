Бывший первый зампостпреда России при ООН Игорь Щербак умер на 80-м году жизни

На 80-м году жизни скончался бывший первый заместитель постоянного представителя России при ООН, чрезвычайный и полномочный посол Игорь Щербак. Об этом 31 октября сообщили в МИД РФ.

В министерстве уточнили, что кандидат исторических наук, чрезвычайный и полномочный посол Щербак Игорь Николаевич умер 29 октября 2026 года на 80-м году жизни.

Дипломат работал в системе МИД России с 1972 по 2012 год. С 2006 по 2010 год он занимал пост первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке, а ранее трудился в российском представительстве при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

С 2012 года Щербак был научным сотрудником Института Европы РАН и Института международных исследований МГИМО.

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