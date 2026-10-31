Бывший первый зампостпреда России при ООН Игорь Щербак умер на 80-м году жизни

|
Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова Срочная новость 1 856 0

О смерти дипломата сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Умер дипломат Игорь Щербак

Фото: Министерство иностранных дел РФ/ mid.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 80-м году жизни скончался бывший первый заместитель постоянного представителя России при ООН, чрезвычайный и полномочный посол Игорь Щербак. Об этом 31 октября сообщили в МИД РФ.

В министерстве уточнили, что кандидат исторических наук, чрезвычайный и полномочный посол Щербак Игорь Николаевич умер 29 октября 2026 года на 80-м году жизни.

Дипломат работал в системе МИД России с 1972 по 2012 год. С 2006 по 2010 год он занимал пост первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке, а ранее трудился в российском представительстве при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

С 2012 года Щербак был научным сотрудником Института Европы РАН и Института международных исследований МГИМО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный британский приматолог, этолог и антрополог Джейн Гудолл умерла в США в возрасте 91 года.  Смерть доктора Джейн Гудолл, заместителя Генерального секретаря, посланницы мира ООН и основательницы Института Джейн Гудолл, наступила от естественных причин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Не все пойдет по плану: гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2026

Последние новости

0:01
Александр Петров продолжает проверять звезд на прочность
0:00
В столице Албании в полицейских полетели коктейли Молотова
23:42
«Алешки должны стать первым шагом»: Лантратова о будущих гуманитарных миссиях
23:30
Мемориал советским воинам в Нидерландах осквернили второй раз за год
23:13
Очередные протесты: саммит G20 завершился недовольными лозунгами людей
23:03
Российские беспилотники уничтожили морское судно с военной техникой ВСУ

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
Встреча Путина и Трампа в Китае: Рубио рассказал о разговоре с Лавровым
«Я не воспитатель в детском саду»: Якубович рассказал, что не понимает молодежь
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео