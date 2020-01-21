Подозреваемый в вербовке террористов работал таксистом в Петербурге

Предполагаемый вербовщик террористической группировки, запрещенной в РФ, ИГ*, ранее задержанный в Санкт-Петербурге, работал таксистом. Он полностью признал вину. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео из суда.

На кадрах можно увидеть человека в сером капюшоне в окружении правоохранителей. Предположительно, он и является подозреваемым.

5-tv.ru удалось выяснить, что задержанному 32 года. Он — уроженец Таджикистана, ранее судим не был. В период с 2006-го по 2008 годы служил в ВДВ. Его отец рассказал, что командование всегда лестно отзывалось о сыне. Якобы ему даже предлагали поступать в Рязанское училище. В Петербурге задержанный работал таксистом.

Как сообщал 5-tv.ru, мужчину подозревают в попытках склонить граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ ИГ*. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

* — организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.