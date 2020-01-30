Момент побега осужденного на 15 лет «строгача» преступника из суда в Новокузнецке попал на видео

Момент побега осужденного на 15 лет колонии строгого режима за грабеж преступника из здания Кузнецкого районного суда в Новокузнецке попал в поле зрения камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник спокойно выходит на улицу и не особо торопясь убегает в неизвестном направлении.

В настоящее время правоохранители ведут розыск сбежавшего 34-летнего жителя Междуреченска. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

МВД РФ

Пострадавший конвоир находится на амбулаторном лечении. Прокуратура Кемеровской области инициировала проверку исполнения законодательства о содержании обвиняемых под стражей в конвойном помещении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осужденный на 15 лет колонии сбежал после оглашения приговора.