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  4. Момент побега осужденного на 15 лет «строгача» преступника из суда в Новокузнецке попал на видео

Момент побега осужденного на 15 лет «строгача» преступника из суда в Новокузнецке попал на видео

, 11:26 | Василий Заика 27

Злоумышленник избил конвоира в туалете, забрал у него ключи и спокойно вышел на улицу.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Момент побега осужденного на 15 лет колонии строгого режима за грабеж преступника из здания Кузнецкого районного суда в Новокузнецке попал в поле зрения камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник спокойно выходит на улицу и не особо торопясь убегает в неизвестном направлении.

В настоящее время правоохранители ведут розыск сбежавшего 34-летнего жителя Междуреченска. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

МВД РФ

Пострадавший конвоир находится на амбулаторном лечении. Прокуратура Кемеровской области инициировала проверку исполнения законодательства о содержании обвиняемых под стражей в конвойном помещении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осужденный на 15 лет колонии сбежал после оглашения приговора.

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